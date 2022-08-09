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Страна.ua: Киев может пойти на мир с РФ к концу года — "Сил для наступления нет"

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный договор на условиях России до конца года, сообщили источники, близкие к политическим кругам в Киеве. Согласно информации, у ВСУ просто не останется ресурсов.

Страна.ua: Киев может пойти на мир с РФ к концу года — "Сил для наступления нет"

Как пояснил источник, поставок военной техники от западных партнёров и финансирования Украине катастрофически не хватает.

"Сил для контрнаступления нет, россияне продолжают давить по всему фронту, теряем территории, обещанная Западом военная и финансовая помощь не поступает в нужных объёмах", — рассказал источник "Стране.ua".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что по мнению украинских аналитиков, лидеры западных стран могут подталкивать Киев на компромиссное заключение мира с Россией. В частности, речь идёт о том, что всё чаще в иностранной прессе начали выходить публикации с критикой в адрес правительства Незалежной. А некоторое СМИ и вовсе заявили, что ЕС и Белый дом больше "не доверяют" Зеленскому.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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