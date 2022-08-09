Брутер о новом блоке против НАТО: "До Третьей мировой войны мы уже докатились"

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение члена Госдумы от Крыма Михаила Шеремета сформировать объединение суверенных государств по образу СССР для противостояния агрессии Запада. По мнению специалиста, Третья мировая война в широком смысле этого слова идёт давно.

"Конфликт на Украине затрагивает основные экономические державы Запада и Россию. Да, пока Китай и Индия не принимают участие. Большое вооружённое столкновение не должно быть обязательно ядерным и с огромным количеством жертв", — отметил собеседник издания.

Вместе с этим он подчеркнул, что события на Украине определят ситуацию в мире. От победы Москвы зависит её будущая роль на внешнеполитической арене, добавил Брутер.

"Если Россия выиграет, вопрос российско-китайского военного союза будет вопросом времени. Если наша страна проиграет, то Пекин, скорее всего, не захочет с ней заключать подобное соглашение", — сказал специалист.

Он напомнил, что Вторая мировая война началась в гибридном варианте. Вместе с этим эксперт отметил, что ядерное оружие является фактором сдерживания в конфликте.

"До Третьей мировой войны мы уже докатились", — заключил политолог.

Ранее Шеремет выступил за создание военного и экономический блока, который способен сдержать альянс НАТО.

"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств, способного эффективно противостоять западной экспансии", — подчеркнул российский депутат.