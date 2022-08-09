Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение члена Госдумы от Крыма Михаила Шеремета сформировать объединение суверенных государств по образу СССР для противостояния агрессии Запада. По мнению специалиста, Третья мировая война в широком смысле этого слова идёт давно.
"Конфликт на Украине затрагивает основные экономические державы Запада и Россию. Да, пока Китай и Индия не принимают участие. Большое вооружённое столкновение не должно быть обязательно ядерным и с огромным количеством жертв", — отметил собеседник издания.
Вместе с этим он подчеркнул, что события на Украине определят ситуацию в мире. От победы Москвы зависит её будущая роль на внешнеполитической арене, добавил Брутер.
"Если Россия выиграет, вопрос российско-китайского военного союза будет вопросом времени. Если наша страна проиграет, то Пекин, скорее всего, не захочет с ней заключать подобное соглашение", — сказал специалист.
Он напомнил, что Вторая мировая война началась в гибридном варианте. Вместе с этим эксперт отметил, что ядерное оружие является фактором сдерживания в конфликте.
"До Третьей мировой войны мы уже докатились", — заключил политолог.
Ранее Шеремет выступил за создание военного и экономический блока, который способен сдержать альянс НАТО.
"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств, способного эффективно противостоять западной экспансии", — подчеркнул российский депутат.
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На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.