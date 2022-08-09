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Эксперт Рожин уличил США в обмане с поставками РСЗО HIMARS на Украину

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, США могут на официальном уровне заявить о прекращении поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украину, но на самом деле продолжат накачивать Киев вооружением. 

"Надо понимать, что эти поставки будут и в сентябре, и в октябре, и зимой", — объяснил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Российская армия регулярно наносит удары по западному оружию, поэтому США заинтересованы в том, чтобы поставки были бесперебойными, считает эксперт. Рожин убеждён, что Вашингтон намерен любыми способами затянуть украинский конфликт.

"И если понадобится, США растянут это до 2024 года и выборов президента. Они преследуют собственные интересы", — заключил Рожин.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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