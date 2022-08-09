Глава Республики Крым Сергей Аксёнов срочно выехал на место взрывов, которые зафиксированы в Саксом районе.
"Выехал на место происшествия в поселок Новофёдоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", — появилось сообщение в официальном Telegram-канале Главы Республики Крым.
Бригады "скорой помощи" и санитарная авиация направлены к месту взрывов в Крыму, информация о пострадавших уточняется, уже сообщили в Минздраве региона.
Очевидцы расскзывают о вторичной детонации боеприпасов.
Все подробности выясняются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.