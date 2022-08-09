Глава Крыма Аксёнов выехал на место взрывов в посёлок Новофедоровка

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов срочно выехал на место взрывов, которые зафиксированы в Саксом районе.

"Выехал на место происшествия в поселок Новофёдоровка Сакского района. Обстоятельства выясняются", — появилось сообщение в официальном Telegram-канале Главы Республики Крым.

Бригады "скорой помощи" и санитарная авиация направлены к месту взрывов в Крыму, информация о пострадавших уточняется, уже сообщили в Минздраве региона.

Очевидцы расскзывают о вторичной детонации боеприпасов.

Все подробности выясняются.