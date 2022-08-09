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В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО

Силовые структуры

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается круглосуточно. В ночь на 10 августа в крупных городах Украины гремят серии взрывов. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что речь идёт о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.

При этом со стороны Вооружённых сил Украины продолжаются обстрелы взятых под контроль союзными силами России и народных республик территорий. Так, в Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, сбивая воздушные цели и предупреждая нанесение ударов противника.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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