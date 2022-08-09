В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается круглосуточно. В ночь на 10 августа в крупных городах Украины гремят серии взрывов. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что речь идёт о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.
При этом со стороны Вооружённых сил Украины продолжаются обстрелы взятых под контроль союзными силами России и народных республик территорий. Так, в Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, сбивая воздушные цели и предупреждая нанесение ударов противника.
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Украинская армия начинает реальную подготовку контрнаступления, считает военный обозреватель.