В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается круглосуточно. В ночь на 10 августа в крупных городах Украины гремят серии взрывов. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что речь идёт о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.

При этом со стороны Вооружённых сил Украины продолжаются обстрелы взятых под контроль союзными силами России и народных республик территорий. Так, в Новой Каховке Херсонской области работает система противовоздушной обороны, сбивая воздушные цели и предупреждая нанесение ударов противника.