Рогов: Киев намеренно обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить РФ вывести военных

Киев наносит удары по атомной электростанции в Запорожской области сознательно. Цель украинской стороны заставить Россию вывести своих военных, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Как подчеркнул Рогов, сейчас администрация области работает над тем, чтобы эксперты МАГАТЭ могли беспрепятственно попасть на потенциально опасный объект, однако Киев намеренно наносит удары.

"Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки — именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС", — пояснил член ВГА РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru цитировала эксперта в области энергетики, который подчеркнул, что МАГАТЭ будет "спокойнее" передать ЗАЭС под управление Росэнергоатома, который и запатентовал технологию отжига корпуса атомного реактора ВВЭР-1000.