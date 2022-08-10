Антонов: обвинения США в адрес РФ по минированию Украины — очередная инсинуация

Вашингтон обвиняет Россию в якобы минировании территории Украины не имея на это никаких доказательств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, мировое сообщество ранее убедилось, что акваторию Чёрного моря заминировал сам Киев.

"Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Чёрного моря", — пояснил посол.

Кроме того, Антонов напомнил, что украинская сторона продолжает действовать незаконно и минирует жилые кварталы Донецка запрещёнными противопехотными средствами "Лепесток", которые уже унесли несколько десятков жизней мирных жителей.

"Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — резюмировал Антонов.