Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пантелеев: авиакомпании РФ будут решать проблемы с помощью каннибализации
Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган и Орбан оказались друзьями Путина в НАТО
Рогов: Киев намеренно обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить РФ вывести военных
Диетолог рассказала о вреде заготовок на зиму: уйма сахара и никаких витаминов
Зоопсихолог дал советы по содержанию собак в квартире
WSJ: литовские вертолёты следят за поездами РФ идущими в Калининградскую область
Полковник Макгрегор: США не хватит оружия на войну с Китаем из-за поставок Киеву
В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков
Baijiahao: Путин "обнажил" свой военный козырь, который дотянется до Вашингтона

Антонов: обвинения США в адрес РФ по минированию Украины — очередная инсинуация

Силовые структуры

Вашингтон обвиняет Россию в якобы минировании территории Украины не имея на это никаких доказательств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов: обвинения США в адрес РФ по минированию Украины — очередная инсинуация

По словам дипломата, мировое сообщество ранее убедилось, что акваторию Чёрного моря заминировал сам Киев.

"Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Чёрного моря", — пояснил посол.

Кроме того, Антонов напомнил, что украинская сторона продолжает действовать незаконно и минирует жилые кварталы Донецка запрещёнными противопехотными средствами "Лепесток", которые уже унесли несколько десятков жизней мирных жителей.

"Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — резюмировал Антонов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"

Военный эксперт Алексей Леонков ответил, почему Вашингтон уменьшил военную поддержку Украины.

Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Мир. Новости мира
В ФРГ сообщили о "странной" популярности Путина в ЕС: "Откуда благосклонность?"
Происшествия
Симоньян прокомментировала взрывы в Крыму в районе Новофёдоровки
Любовь Степушова "Дружбы" не будет: Киев отомстил Орбану за отказ от эмбарго на российскую нефть Любовь Степушова Ольга Лебедева The Hill: без российских спортсменов турниры неинтересны зрителям Ольга Лебедева
Силовые структуры
Гуаньча: Владимир Зеленский решил продать Украину ради собственной выгоды
Силовые структуры
ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Константиновке и Николаеве
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Мир. Новости мира
Le Figaro: "энергетическая бомба" Путина уничтожит экономику Германии и ЕС
Последние материалы
Рогов: Киев намеренно обстреливает ЗАЭС, чтобы заставить РФ вывести военных
Диетолог рассказала о вреде заготовок на зиму: уйма сахара и никаких витаминов
Зоопсихолог дал советы по содержанию собак в квартире
WSJ: литовские вертолёты следят за поездами РФ идущими в Калининградскую область
Полковник Макгрегор: США не хватит оружия на войну с Китаем из-за поставок Киеву
В Израиле украинцы негодуют из-за продажи в магазинах Z-напитков
Baijiahao: Путин "обнажил" свой военный козырь, который дотянется до Вашингтона
РФ запросила заседание Совбеза ООН 11 августа из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС
ВС РФ ударом боеприпаса "Краснополь" уничтожили гаубицу М777 из США на Украине
Специалист по кибербезопасности рассказал, как разорить телефонных аферистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников