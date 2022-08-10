Евсеев: ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу — только миномёты

Украинская армия не может вести контрбатарейную борьбу, поскольку у неё для этого нет ни американских станций, ни орудий.

Националисты пока могут работать миномётами, сообщил военный обозреватель Владимир Евсеев.

По его словам, крепкая оборона у бандеровцев есть только в Донбассе и союзные силы сейчас прорывают её в районе Песков и Авдеевки. А в Соледаре, Артёмовске и Северске эта оборона уже прорвана.

"Они сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами" — в интервью "Украина.ру" сообщил эксперт.

Он ранее отмечал, что у киевских властей в Донбассе кадрового состава ВСУ осталось примерно 20 процентов, всё остальное — неопытные призывники.