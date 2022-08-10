Председатель Общества Центральной Азии в Прикамье Джахонгир Джалолов сообщил, что узбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в СВО на Украине.

По его словам, узбеки обязаны оправдать хлебосольство Родины.

"Наши дети ходят здесь в детский сад, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России. Мы не только должны, но и обязаны оправдать хлеб, который мы кушаем. Я предлагаю сформировать добровольческий батальон. И поддержать специальную российскую военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Я горжусь тем, что я узбек, я гражданин Российской Федерации, а мой президент — Владимир Владимирович Путин. Во имя России, во имя своей страны я служу Российской Федерации”, — сообщает Телекомпании "ВЕТТА" Джалолов.