Председатель Общества Центральной Азии в Прикамье Джахонгир Джалолов сообщил, что узбекская диаспора должна создать добровольческий батальон для участия в СВО на Украине.
По его словам, узбеки обязаны оправдать хлебосольство Родины.
"Наши дети ходят здесь в детский сад, учатся в школах и университетах. Мы живём и работаем в России. Мы не только должны, но и обязаны оправдать хлеб, который мы кушаем. Я предлагаю сформировать добровольческий батальон. И поддержать специальную российскую военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Я горжусь тем, что я узбек, я гражданин Российской Федерации, а мой президент — Владимир Владимирович Путин. Во имя России, во имя своей страны я служу Российской Федерации”, — сообщает Телекомпании "ВЕТТА" Джалолов.
Многие члены организации горячо поддержали лидера узбекской общины.
В Пермском крае сейчас формируются два батальона добровольцев для отправки на Украину: отряд "Парма" и отряд "Молот". Вступить в них можно тем мужчинам до 50 лет, кто находится "в запасе" Вооружённых сил.
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