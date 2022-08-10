Рожин: в Песках боевиков ВСУ выдавили в западные окрестности посёлка

Объединённая армия освободителей смогла пробить оборону Песок и отодвинула националистов в западные окрестности посёлка.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что территория населённого пункта буквально изрыта украинскими нацистами. Между подвалами домов много тоннелей, а блиндажи уходят глубоко под землю. Тут необходима полная дозачистка, отметил аналитик.

Основные части ВСУ отодвинуты на дальние рубежи, в район населённых пунктов Водяное и Первомайское. Бандеровцы на данный момент спешно сооружают там укреплённые посты.

"Что касается оставленных позиций: в окопах найдены тела боевиков, боеприпасы и даже карты с приказами. Теперь эти документы станут вещественными доказательствами преступлений, совершённых подразделениями украинских военных", — у себя в Телеграм-канале подытожил Рожин.