По словам военного эксперта Бориса Рожина, на данный момент в боевых действия со стороны украинской армии принимают участие около 40-45 тысяч человек. Однако группировка ВСУ размещена по нескольким направлениям, и в некоторых регионах украинские формирования значительно ослабли из-за крупных потерь.
"На некоторых направлениях она потрескивает в силу понесенных потерь, и мы её давим. Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение", — отметил Рожин в интервью "Украина.ру".
Эксперт отметил, что союзные силы России и Народной милиции используют огневое подавление в отношении противника. Затем образуются небольшие котлы в результате промахов командования ВСУ.
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