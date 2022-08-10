Рожин: численность военнослужащих ВСУ на фронте составляет 45 тысяч человек

По словам военного эксперта Бориса Рожина, на данный момент в боевых действия со стороны украинской армии принимают участие около 40-45 тысяч человек. Однако группировка ВСУ размещена по нескольким направлениям, и в некоторых регионах украинские формирования значительно ослабли из-за крупных потерь.

"На некоторых направлениях она потрескивает в силу понесенных потерь, и мы её давим. Выбранная нами тактика не предусматривает операции на глубокое окружение", — отметил Рожин в интервью "Украина.ру".

Эксперт отметил, что союзные силы России и Народной милиции используют огневое подавление в отношении противника. Затем образуются небольшие котлы в результате промахов командования ВСУ.