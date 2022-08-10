Военкор Пегов: в Соледаре взят Белокаменский завод, ВСУ отступают к Артёмовску

Союзным войскам ВС РФ и ополчения ЛДНР удалось выбить украинских националистов из важного опорного пункта в Соледаре, сообщил военкор Семён Пегов.

"Русские войска взяли под контроль ещё один промышленный объект в Соледаре — Белокаменский огнеупорный завод", — написал репортёр в своём Telegram-канале.

По его словам, боевики украинских вооруженных формирований сейчас вынуждены отступать в сторону Артёмовска. По бегущим подразделениям ВСУ ведётся плотный артиллерийский огонь.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ поставил боевикам задачу удержать Соледар. Для этого на артёмовское тактическое направление были переброшены дополнительные силы из окрестностей Северска.

Как показало развитие событий, планам украинского командования было не суждено сбыться. В скором времени можно ожидать новостей о полном разгроме укрепрайона ВСУ под Артёмовском.