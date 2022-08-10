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Ходарёнок: БМПТ "Терминатор" перебрасываются на новое направление — к Северску

Силовые структуры

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" одна из "рок-звёзд" специальной военной операции на Украине.

Ходарёнок: БМПТ "Терминатор" перебрасываются на новое направление — к Северску

Об этом у себя в аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

Он отметил, что эти БМПТ превосходно зарекомендовали себя в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, а теперь их перебрасывают на новое направление — к Северску.

Основное преимущество машин — всепогодность применения. Оборудование "Терминатора" делают его применение с дальних дистанций безопасным и эффективным.

А самое оптимальное время применения БМПТ — ночь. Именно ночью они обычно выходят на боевые позиции и начинают охотиться за бронетехникой и артиллерией националистических формирований, отметил аналитик.

"Как именно изменится эта машина после завершения СВО, пока неясно, но одним из решений по повышению огневой мощи может стать дооснащение БМПТ блоком с 57-мм пушкой с улучшенной баллистикой", — подытожил Ходарёнок.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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