Боевая машина поддержки танков "Терминатор" одна из "рок-звёзд" специальной военной операции на Украине.
Об этом у себя в аккаунте мессенджера сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок.
Он отметил, что эти БМПТ превосходно зарекомендовали себя в Мариуполе, Лисичанске, Северодонецке, а теперь их перебрасывают на новое направление — к Северску.
Основное преимущество машин — всепогодность применения. Оборудование "Терминатора" делают его применение с дальних дистанций безопасным и эффективным.
А самое оптимальное время применения БМПТ — ночь. Именно ночью они обычно выходят на боевые позиции и начинают охотиться за бронетехникой и артиллерией националистических формирований, отметил аналитик.
"Как именно изменится эта машина после завершения СВО, пока неясно, но одним из решений по повышению огневой мощи может стать дооснащение БМПТ блоком с 57-мм пушкой с улучшенной баллистикой", — подытожил Ходарёнок.
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