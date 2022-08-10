Пентагон: русские дроноводы начали обучение на иранских БПЛА

Военнослужащие РФ начали тренировки с беспилотными летательными аппаратами в Иране. Пентагон считает это признаком того, что Москва хочет купить БПЛА для спецоперации на Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства США.

"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", — заявил чиновник ведомства.

По его словам, недавно разведывательная информация об обучении была рассекречена.

12 июля советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей "сотни" боевых дронов. Он отметил, что пока нет данных, доставил ли Тегеран какие-либо беспилотники российской армии.

Позже Вашингтон обнародовал информацию, что военные РФ посетили Иран для осмотра ударных беспилотников.

19 июля в американский Госдеп заявил, что США введут санкции против Ирана, если Тегеран поставит Российской Федерации боевые беспилотники.