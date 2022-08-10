Украинскую армию в Артёмовске ждёт судьба "защитников" Северодонецка, уверена начальник медицинской части 56-ой бригады ВСУ Анна Корницкая.
Артиллерия ВСУ оказалась беспомощной перед наступающими союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР, рассказала украинская военнослужащая, пушки постоянно промахиваются.
"Плюс-минус пару километров (отличный. — Прим. ред.) результат оказывается. Тем временем пехота гибнет пачками", — пожаловалась Корницкая в соцсетях.
По её словам, пока украинские артиллеристы пеняют на отсутствие корректировки, российские танки спокойно занимают огневой рубеж и расстреливают прямой наводкой укрепления ВСУ, не меняя позиции.
Ранее стало известно, что союзники успешно освобождают Соледар, занята очередная опорная точка националистов — Белокаменский огнеупорный завод. Уцелевшие боевики вынуждены отступать в сторону Артёмовска, но и там ждёт "горячая встреча" с Вооруженными силами РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Запорожье, Николаеве и Днепропетровске гремят взрывы.