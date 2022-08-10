МВД: группа пособников ВСУ задержана в Херсонской области

В Голопристанском районе Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу пособников ВСУ. Об этом журналистам сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, задержаны четыре жителя Херсонской области, которые перевозили по реке диверсантов, оружие и боеприпасы. Кроме того, они оборудовали тайники с военной техникой в лесу.

"Один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации ВС РФ для последующей передачи сведений и координат ВСУ", — пояснили в МВД.

Правоохранители изъяли из тайников четыре противотанковые мины с запалами, гранаты Ф-1 и РГД-5, три автомата Калашникова и патроны к ним, два гранатомёта "Комар", произведённые в Польше, а также травматический пистолет.

Ранее стало известно, что российские силовики обезвредили в Херсоне диверсантов с запрещёнными минами "Лепесток".