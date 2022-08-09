Российские силовики обезвредили в Херсоне диверсантов с минами "Лепесток"

Российские силовики задержали жителя Херсона, разбрасывавшего запрещённые мины "Лепесток" и "маячки", предназначенные для наводки ударов тяжёлой артиллерии по гражданской инфраструктуре.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, выявить диверсанта помогла его жена, поддерживающая проведение российской спецоперации. По словам женщины, её муж вместе с другими наводчиками отмечал цели для последующих ударов ВСУ, расставляя мятые пластиковые бутылки с "маячками". Кроме того, он разбрасывал на территории региона "Лепестки".

Как пояснил источник агентства, один из наводчиков был ликвидирован, ещё одного удалось задержать.

Мужчину доставили в следственный изолятор Херсона. Он рассказал силовикам, что у него есть схрон с оружием, которое нашёл его сын на позициях украинских боевиков в лесу. В тайнике находились две противопехотные гранаты со взрывателями и порядка 40 патронов.