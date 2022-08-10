Политолог-международник Евгений Сатановский прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Александра Скибицкого о том, что ВСУ проводят операции против России совместно с Польшей, а вся разведывательная информация к ним поступает в режиме реального времени от англичан и американцев.
По его словам, это означает, что против РФ на территории Украины воюет блок НАТО.
Эксперт отметил, что после таких откровений представителей украинских спецслужб, российских национальных предателей в руководстве вроде "Партии мира" необходимо "брать за все причинные места по обвинению в измене родине и поступать с ними соответственно".
"И это ещё очень хорошо будет, когда и, если первыми до них силовики доберутся, а не те, кто с фронта вернётся", — подчеркнул он.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что американские специалисты контролируют все удары украинских военных из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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