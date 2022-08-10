Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли два бронетранспортёра (БТР) и бронированный автомобиль. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
В ведомстве также добавили, что бойцы РФ и ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов, который принадлежал украинским военным.
"Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль, склад боеприпасов", — подтвердили в Народной милиции.
Помимо этого, представители ведомства подчеркнули: союзным силам удалось подавить три огневые точки ВСУ, расположенные возле населённых пунктов Авдеевка и Невельское.
Ранее стало известно, что российская армия уничтожила крупный склад со снарядами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам М777 в районе населённого пункта Умань Черкасской области.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.