Бойцы РФ и ДНР уничтожили два бронетранспортёра и склад боеприпасов ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли два бронетранспортёра (БТР) и бронированный автомобиль. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

В ведомстве также добавили, что бойцы РФ и ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов, который принадлежал украинским военным.

"Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два БТР, один бронированный автомобиль, склад боеприпасов", — подтвердили в Народной милиции.

Помимо этого, представители ведомства подчеркнули: союзным силам удалось подавить три огневые точки ВСУ, расположенные возле населённых пунктов Авдеевка и Невельское.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила крупный склад со снарядами к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубицам М777 в районе населённого пункта Умань Черкасской области.