Военспец: "пальнуть" в Донбассе американской AGM-88 могла только Польша

В Telergam-каналах, ведущих хронику событий на Донбассе появились фотографии обломков американской — судя по маркировке — ракеты, применение которой до настоящего момента не было зафиксировано.

Специалисты определили, что это была ракета AGM-88, созданная в 1983 году. Ее "специализация" — поражение РЛС и зенитных систем.

Максимальная дальность пуска — 150 километров, минимальная — 25.

Эти ракеты имеют пассивную радиолокационную головку самонаведения и наводятся на радиолокационные станции.

Интересен тот факт, что в официальных списках Пентагона по поставкам ВСУ данные боеприпасы не встречаются.

Военные эксперты сошлись во мнении, что выпущена такая ракета могла быть только с самолёта НАТО, поскольку на вооружении ВСУ нет летательных аппаратов, модернизированных под эти боеприпасы.

По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, найденные обломки AGM-88 дают основание заподозрить, что на Донбассе начали применяться польские F-22:

"Польша, пожалуй, единственная, кто из восточноевропейцев может иметь доступ к подобным технологиям. Так что, есть вероятность, что с ее территории американские F-22 могли залететь на территорию Украины и произвести пуски по нашим зенитно-ракетным комплексам с целью их уничтожения", — предположил военный эксперт, добавив, что России есть, чем противостоять таким ракетам. — AGM-88 могут сбивать наши "Панцирь” и "Тор”.