56-я бригада ВСУ почти уничтожена ВС РФ и собственной артиллерией

ВСУ продолжают нести крупные потери в Донбассе, о чём сообщают украинские медработники на передовой.

"Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56 бригада повторяет судьбу 57 в Северодонецке", — заявила начальник медслужбы из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

По её словам, артиллерия ВСУ не только неточна, но зачастую обстреливает свои же подразделения, так что представляет собой "скорее проклятие, чем прикрытие". При этом ВС РФ, по её словам, совершают атаки на позиции ВСУ, находящиеся на передовой, "не стесняясь".

В настоящее время подразделения 56-й бригады ведут боевые действия в Песках под Донецком, вынужденно отступая под огнём ВС РФ и сил народных республик из-за крупных потерь. Минобороны РФ сообщало и об ударах ВСУ по собственным войскам: в начале августа в результате обстрела практически полностью был уничтожен 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ у Водяного.

Ранее доброволец из Украины описал "шесть дней ада" в Песках, отметив многократное превосходство российской армии в артиллерии.

"Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности почти исчерпаны", — передаёт его слова "Военное обозрение".