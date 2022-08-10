НАТО воюет с Российской Федерацией на территории Незалежной руками украинцев.
Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Цитирует засместителя руководителя администрации российского президента РИА Новости.
"Они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей, использовали", — в ходе пленарной дискуссии "Новое время — новые правила креативного сектора" заявил Кириенко.
Он отметил, что киевский режим предоставил территорию своей страны и граждан, чтобы попытаться их руками выстроить глобальное противостояние западного сообщества всей России.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.