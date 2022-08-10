В Народной милиции ДНР надеются, что взятие под контроль Авдеевку позволит отодвинуть Вооружённые силы Украины от Донецка. Тогда обстрелы города прекратятся.
"Мы работаем и на подавление, и на уничтожение. Надеемся, мы скоро "закроем" Авдеевское направление. Главное, чтобы мы их отодвинули подальше от Донецка, чтобы они не уничтожали гражданских, мирную инфраструктуру", — рассказал в беседе с РИА Новости военнослужащий с позывным Умник.
По словам артиллериста, планируется отодвинуть украинскую армию на 15-20 километров от Авдеевки, чтобы противник не мог наносить удары по жилым кварталам Донецка.
Ранее союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледаре, который находится в Донецкой Народной Республике.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.