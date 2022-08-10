Союзные войска смогут отодвинуть ВСУ от Донецка, если возьмут Авдеевку

В Народной милиции ДНР надеются, что взятие под контроль Авдеевку позволит отодвинуть Вооружённые силы Украины от Донецка. Тогда обстрелы города прекратятся.

"Мы работаем и на подавление, и на уничтожение. Надеемся, мы скоро "закроем" Авдеевское направление. Главное, чтобы мы их отодвинули подальше от Донецка, чтобы они не уничтожали гражданских, мирную инфраструктуру", — рассказал в беседе с РИА Новости военнослужащий с позывным Умник.

По словам артиллериста, планируется отодвинуть украинскую армию на 15-20 километров от Авдеевки, чтобы противник не мог наносить удары по жилым кварталам Донецка.

Ранее союзные войска взяли под контроль территорию завода Knauf в городе Соледаре, который находится в Донецкой Народной Республике.