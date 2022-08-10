Росгвардия уничтожила в ЛНР 39 операторов БПЛА противника

В Луганской Народной Республике военные Росгвардии уничтожили ещё 39 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

"При проведении радиоэлектронной разведки в ЛНР росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов БПЛА противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ударов артиллерии противник прекратил свою активность.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передумал отправлять БПЛА MQ-1C Gray Eagle на Украину из-за опасений, что секретные технологии попадут в Россию.