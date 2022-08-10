В Луганской Народной Республике военные Росгвардии уничтожили ещё 39 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.
"При проведении радиоэлектронной разведки в ЛНР росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов БПЛА противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после ударов артиллерии противник прекратил свою активность.
Ранее сообщалось, что Вашингтон передумал отправлять БПЛА MQ-1C Gray Eagle на Украину из-за опасений, что секретные технологии попадут в Россию.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.