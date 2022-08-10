40 процентов экономики России никогда не подымутся, даже если сейчас снять санкции. И это без шансов.
Об этом в беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным* сообщил внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, санкции ещё и действовать не начали как следует, а специалисты якобы заявляют, что первые признаки появятся только в конце сентября.
"Они будут раскручиваться, ещё ведут и дополнительные. И это само по себе не рассосётся. Российская Федерация уже наделала такое, что целые отрасли уже не поднимутся. Понадобится только 5, 10, 15 лет. Уже нанесён удар, который переломал хребет РФ", — рассказывает советник Зеленского.
Он отметил, что якобы в России поднялся переполох, после того, как было предложено запретить гражданам РФ выезжать в Европу. И это ещё не санкции, говорит политик.
А ещё будет разгром на поле боя, продолжает Арестович и уверяет, что они "только-только подбираются на мягких лапах", всё только начинается и тогда россияне поймут, что такое коллективная вина и коллективная ответственность.
Он отметил, что "когда он воевал, то понял, что на земле справедливости нет, есть только высшая справедливость. И однажды это высшая справедливость приходит неотвратимо и с ней ничего нельзя сделать, обещает Арестович.
"Даже если сейчас вывести войска, ничего уже не поможет. И лучшее, что могут сделать граждане России, это устранить президента страны, чтобы закрыть свою коллективную вину", — подытожил свою беседу украинский пропагандист.
По всей вероятности, советник Офиса президента Украины наговорил себе на очередное уголовное дело.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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