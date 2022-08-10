Танки ВС РФ прикрывают ТОС-1А "Солнцепёк" при нанесении ударов по ВСУ в Донбассе

В арсенале ВС РФ — тяжёлая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк", которая успешно справляется с уничтожением любых видов фортификационных сооружений, живой силы и техники ВСУ в рамках СВО на Украине.

Единственный недостаток этого мощного оружия — сравнительно небольшая дальность стрельбы (около 6 км). Чтобы поразить цель, ТОС должна подойти к ней на максимально близкое расстояние и поразить её залпом 24 неуправляемых ракет. При выполнении этой задачи "Солнцепёк" может стать досягаемым даже для оружия ближнего боя противника. Однако бойцы ВС РФ и народных республик применили военную смекалку для избежания подобного сценария.

Безопасность установок обеспечивают танковые расчёты, дальность стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами для которых достигает 10 км. Танки и "Солнцепёк" работают в паре: пока ТОС уничтожает цели, танкисты наблюдают за зоной проведения операции. При обнаружении контратаки в бой вступает танк.

"В случае контратаки танк нейтрализует силы противника и, вероятно, даже способен прикрыть своей броней более уязвимого "товарища". После окончания стрельбы "Солнцепёк", "Буратино" или "Тосочка" уходят на перезарядку, а танкисты выполняют следующее задание", — пишет "Военное обозрение".