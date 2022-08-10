Если бы киевская власть не осознавала, что коллективный Запад поддержит его в противостоянии с Российской Федерацией, она бы выполнила справедливые требования Кремля.
Об этом сообщил военный эксперт медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко.
"Отмечу главное. Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Всё это сорвалось. И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами", — отметил в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.
Ранее сообщалось, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ Донецкой Народной Республики вышла на окраины населённого пункта Зайцево, имеющего стратегические значение для освобождения Авдеевки с севера и обхода с юга Артёмовска.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.