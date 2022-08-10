Хроленко: США и Украина понимают, что проиграли России битву за Донбасс

Если бы киевская власть не осознавала, что коллективный Запад поддержит его в противостоянии с Российской Федерацией, она бы выполнила справедливые требования Кремля.

Об этом сообщил военный эксперт медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко.

"Отмечу главное. Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Всё это сорвалось. И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами", — отметил в интервью изданию "Украина.ру" обозреватель.

Ранее сообщалось, что 3-я бригада 1-го корпуса НМ Донецкой Народной Республики вышла на окраины населённого пункта Зайцево, имеющего стратегические значение для освобождения Авдеевки с севера и обхода с юга Артёмовска.