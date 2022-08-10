Сивков: группировка в 150 тысяч боевиков должна была уничтожить Донбасс

Коллективный Запад был убеждён, что Россия не будет защищать республики Донбасса.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, у Запада был чёткий план против Москвы. Все операции должна была проводить Украина. Но СВО сорвала "амбициозный” план Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

"Огромная группировка ВСУ в 150 тысяч человек — начнёт военные действия на территории ДНР и ЛНР и будет ожидать, что украинская армия быстро справится со всем”, — пишут "Народные новости” со ссылкой на аналитика.

Он отметил, что Запад полагал, что разгромит силы ЛДНР, потому что РФ не решится защищать их. Затем планировались провокации на российской границе.

Но "идеальный сценарий” Запада был нарушен. Теперь США хотят разрушить экономику России при помощи санкций. Но и тут просчитались.