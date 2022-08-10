Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Президент Мали поблагодарил Путина за помощь
Арбатова о бегстве артистов из РФ: "Такую глыбу как Пугачёва никто не заменит"
ТОС "Солнцепёк" группировки "О" выжигает боевиков ВСУ вместе с их позициями
Силы ДНР намерены окружить Авдеевку, но не входить в неё, заявил Басурин
Килинкаров: Украина может начать контрнаступление к Дню независимости
Байден оговорился и пообещал ухудшить экономическое положение страны
Килинкаров: Запад не признает бесчинства Киева, потому что сам их финансирует
Политолог: РФ не атакует снабжающий ВСУ оружием Запад из-за угрозы ядерной войны
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ

Силовые структуры

Из-за беспрецедентного давления коллективного Запада на Российскую Федерацию, во время проведения специальной военной операции нужно действовать в информационном поле жёсткими методами.

Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ

Надо вспомнить опыт Великой Отечественной, сообщил телеведущий, первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич.

По его словам, он сейчас находится на освобожденной территории Украины, где в эти дни запускают трансляции Херсонского областного телевидения.

"Нам необходимо министерство пропаганды. Сейчас это назрело и было бы классно, если бы Маргарита Симоньян его возглавила... Также я поддерживаю идею Владимира Рудольфовича Соловьева о необходимости создания разновидности СМЕРШа, он же всё время рвётся его возглавить", — в интервью изданию "Украина.ру" говорит политик.

Он отметил, что такое министерство надо иметь для радикальных действий. Сегодня в России творится нечто странное: "одна соцсеть пессимизирует новости об СВО, другая говорит — не нужно нам ничего про военные штуки публиковать, мы добрые и пушистые". Третьи вообще говорят, что у них запрет на политические заявления.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области

В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.

Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Любовь Степушова Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников Любовь Степушова Александр Артамонов Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР Александр Артамонов Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Силовые структуры
Дандыкин оценил британский план удара по Крымскому мосту: "ВСУ дали карт-бланш"
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Последние материалы
Силы ДНР намерены окружить Авдеевку, но не входить в неё, заявил Басурин
Историк спецслужб: перевербованные СМЕРШ немецкие агенты получали ордена
Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ
Никас Сафронов: Скучаю по прошлому человеческому братству, которое было
Килинкаров: Украина может начать контрнаступление к Дню независимости
Байден оговорился и пообещал ухудшить экономическое положение страны
Килинкаров: Запад не признает бесчинства Киева, потому что сам их финансирует
ВОЗ объявил любовь паранойей
Политолог: РФ не атакует снабжающий ВСУ оружием Запад из-за угрозы ядерной войны
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников