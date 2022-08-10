Малькевич: России необходимы Министерство пропаганды и СМЕРШ

Из-за беспрецедентного давления коллективного Запада на Российскую Федерацию, во время проведения специальной военной операции нужно действовать в информационном поле жёсткими методами.

Надо вспомнить опыт Великой Отечественной, сообщил телеведущий, первый зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич.

По его словам, он сейчас находится на освобожденной территории Украины, где в эти дни запускают трансляции Херсонского областного телевидения.

"Нам необходимо министерство пропаганды. Сейчас это назрело и было бы классно, если бы Маргарита Симоньян его возглавила... Также я поддерживаю идею Владимира Рудольфовича Соловьева о необходимости создания разновидности СМЕРШа, он же всё время рвётся его возглавить", — в интервью изданию "Украина.ру" говорит политик.

Он отметил, что такое министерство надо иметь для радикальных действий. Сегодня в России творится нечто странное: "одна соцсеть пессимизирует новости об СВО, другая говорит — не нужно нам ничего про военные штуки публиковать, мы добрые и пушистые". Третьи вообще говорят, что у них запрет на политические заявления.