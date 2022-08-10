Силы ДНР намерены окружить Авдеевку, но не входить в неё, заявил Басурин

Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР не будут входить в Авдеевку, а окружат город, и тогда перед солдатами Вооружённых сил Украины встанет выбор: либо погибнуть, либо сложить оружие.

"В Авдеевку никто не собирается входить, силы ДНР окружают город. У ВСУ останется выбор — сложить оружие или погибнуть", — сказал Басурин во время пресс-конференции с иностранными журналистами.

Также он кратко осветил ситуацию в Донбассе:

союзные силы вошли в Соледар и Артёмовск, где сейчас идут бои;

войска ДНР пока полностью не контролируют район посёлка Пески;

2/3 территории Марьинки находится под контролем союзных сил;

началось продвижение на севере Горловки в районе Зайцево;

армия Украины в Донбассе будет постепенно разрезаться, а потом уничтожаться.

Ранее Басурин подчеркнул, что потери украинской армии на территории Донбасса могут быть выше официальных цифр, озвученных главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Цифра может быть даже больше 193 тысяч человек", — сказал замначальника НМ ДНР в эфире Первого канала.