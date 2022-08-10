Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска ДНР не будут входить в Авдеевку, а окружат город, и тогда перед солдатами Вооружённых сил Украины встанет выбор: либо погибнуть, либо сложить оружие.
"В Авдеевку никто не собирается входить, силы ДНР окружают город. У ВСУ останется выбор — сложить оружие или погибнуть", — сказал Басурин во время пресс-конференции с иностранными журналистами.
Также он кратко осветил ситуацию в Донбассе:
Ранее Басурин подчеркнул, что потери украинской армии на территории Донбасса могут быть выше официальных цифр, озвученных главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
"Цифра может быть даже больше 193 тысяч человек", — сказал замначальника НМ ДНР в эфире Первого канала.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.