В Сети появился видеоролик с работой российской армии в специальной военной операции России на Украине.
На кадрах тяжёлая огнмётная система "Солнцепёк" выжигает украинских националистов вместе с их позициями. Так ВС РФ продолжают интенсивно уничтожать бандеровцев на всех направлениях.
Видео предоставляет издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник в зоне СВО.
Один залп ТОС "Солнцепёк-1А" группировки "Отважные" — и опорный пункт Вооружённых сил Украины уничтожен. сообщают корреспонденты.
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В ночь с 9 на 10 августа российские военные нанесли массированные удары по объектам и позициям ВСУ в районе Николаева.