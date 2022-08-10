ТОС "Солнцепёк" группировки "О" выжигает боевиков ВСУ вместе с их позициями

В Сети появился видеоролик с работой российской армии в специальной военной операции России на Украине.

На кадрах тяжёлая огнмётная система "Солнцепёк" выжигает украинских националистов вместе с их позициями. Так ВС РФ продолжают интенсивно уничтожать бандеровцев на всех направлениях.

Видео предоставляет издание "Русская Весна" со ссылкой на военный источник в зоне СВО.

Один залп ТОС "Солнцепёк-1А" группировки "Отважные" — и опорный пункт Вооружённых сил Украины уничтожен. сообщают корреспонденты.

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