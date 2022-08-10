Шурыгин: для Украины всё решится в августе

Для Украины всё решится в августе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с газетой "ВЗГЛЯД".

Аналитик считает, что ВСУ, вероятно, не отказались от идеи максимально мощного контрудара и стягивают силы в район его нанесения. Однако, чтобы при таком соотношении численности войск ВСУ и ВС РФ в районе наступления оно было результативным, ВСУ необходимо повторить то, что все последние недели успешно делает армия России вместе с союзниками, — мощное артиллерийское наступление, добавил он.

По словам эксперта, ВСУ вполне может сосредоточить в районе удара до 150-200 орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО). И ставка, очевидно, будет делаться на высокоточные артиллерийские системы западного производства, а также на массированное применение систем "Хаймарс" для уничтожения складов, командных пунктов, узлов связи, мостов и основных развязок.

Однако союзные силы продолжают наступление, что ломает планы ВСУ на контрудар, пояснил Шурыгин.

Киевскому режиму просто очень нужен хоть какой-то военный успех, какая-то победа, которая докажет силу ВСУ.

И сражение, определяющее дальнейший ход боевых действий на следующие три-четыре месяца, на российско-украинском фронте в любом случае произойдёт в августе, делает вывод аналитик.