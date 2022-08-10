Генштаб ВСУ сообщил о наступлении ВС РФ сразу с нескольких направлений СВО

Генштаб ВСУ в рамках вечерней сводки боевых действий на Украине сообщил о том, что российская армия осуществляет наступательную операцию с нескольких направлений одновременно.

В сообщении ГШ ВСУ отмечается, что на Харьковском направлении ВС РФ проводят штурм в районах населённых пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. На Славянском направлении войска РФ наносят удары по украинским позициям возле Большой Камышевахи, а также осуществляют попытки прорыва обороны. Также в сводке ведомства говорится о наступательной операции ВС РФ на Артёмовск, Кодему, Спорное, Яковлевку и Соледар, передаёт "Русская весна".