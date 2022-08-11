Ракетные удары нанесены по целям в Харькове

В Харькове рассказали о ночных ракетных ударах по целям: "Адовые прилёты"

Сегодня, 11 августа, в 04:28 союзная армия нанесла ракетные удары по военным объектам в Харькове.

Всего было четыре таких удара, "один за одним", рассказывает о "прилётах" градоначальник Харькова Игорь Терехов. О погибших или пострадавших мэр города не сообщает.

Сами харьковчане публикуют кадры ракетных ударов и эмоционально называют их "адовые прилеты", пишет издание "Русская Весна".

Противовоздушная оборона украинских националистов опять не смогла обнаружить подлёт "русских ракет" и перехватить их, сообщает издание. После взрывав поражённые объекты загорелись.

Воздушную тревогу также зафиксировали в Запорожской и Днепропетровской областях.

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