Ищенко: Зеленский должен был биться в истерике из-за гибели боевиков ВСУ в СИЗО

Украинский президент Владимир Зеленский с точки зрения государственной власти должен был "биться в истерике" на телевидении после гибели боевиков ВСУ в СИЗО, считает политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт напомнил, что Зеленский так и не потребовал провести расследование по факту инцидента в Еленовке.

"Власти Украины совершенно спокойно молчат", — приводит слова Ищенко ИА SM-News.

Политолог убеждён: следователи найдут виновных в атаке на СИЗО в Еленовке и впоследствии докажут Зеленскому, что на месте ЧП были обнаружены обломки украинских снарядов и американских ракет от реактивных систем залпового огня HIMARS.

В конце июля сообщалось, что украинская армия нанесла удар по изолятору в Еленовке. По данным штаба теробороны ДНР, в результате атаки ВСУ погибли более 50 военнопленных, ещё свыше 70 человек получили ранения.