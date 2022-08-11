Украинский президент Владимир Зеленский с точки зрения государственной власти должен был "биться в истерике" на телевидении после гибели боевиков ВСУ в СИЗО, считает политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт напомнил, что Зеленский так и не потребовал провести расследование по факту инцидента в Еленовке.
"Власти Украины совершенно спокойно молчат", — приводит слова Ищенко ИА SM-News.
Политолог убеждён: следователи найдут виновных в атаке на СИЗО в Еленовке и впоследствии докажут Зеленскому, что на месте ЧП были обнаружены обломки украинских снарядов и американских ракет от реактивных систем залпового огня HIMARS.
В конце июля сообщалось, что украинская армия нанесла удар по изолятору в Еленовке. По данным штаба теробороны ДНР, в результате атаки ВСУ погибли более 50 военнопленных, ещё свыше 70 человек получили ранения.
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.