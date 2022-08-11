Украинская власть понимает, что в Николаеве люди в основном лояльно настроены к России и с нетерпением ждут освобождения города.
Именно поэтому нацисты закрыли город и устроили рейды против мирных граждан, которые поддерживают Кремль.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В ходе комендантского часа украинские каратели проводили проверки и выявляли людей, сотрудничающих с Россией. По информации киевского режима, в результате рейда задержали немало людей.
"В этой среде немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.
По его мнению, этими методами украинские власти пытаются ограничить действия лояльных к РФ украинцев, "одного поймать, а остальных запугать".
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По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.