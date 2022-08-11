Рожин о ситуации в Николаеве: "Одного поймать, а остальных запугать"

Украинская власть понимает, что в Николаеве люди в основном лояльно настроены к России и с нетерпением ждут освобождения города.

Именно поэтому нацисты закрыли город и устроили рейды против мирных граждан, которые поддерживают Кремль.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В ходе комендантского часа украинские каратели проводили проверки и выявляли людей, сотрудничающих с Россией. По информации киевского режима, в результате рейда задержали немало людей.

"В этой среде немало людей, которые активно помогают нашей армии на регулярной основе, предоставляя разведывательные данные о перемещениях украинских войск, местах их базирования, расположении артиллерии и складов с ГСМ", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

По его мнению, этими методами украинские власти пытаются ограничить действия лояльных к РФ украинцев, "одного поймать, а остальных запугать".