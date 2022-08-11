Пушилин: удар Киева по СИЗО в Еленовке — попытка скрыть преступления Зеленского

Киев ударом по СИЗО в Еленовке пытался скрыть преступления официальных властей, в том числе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, власти Украины стараются "замолчать" правонарушения.

"Команды отдавали конкретные лица и, согласно нашим данным, здесь зачастую вмешивался лично Зеленский", — сказал Пушилин журналистам.

Он добавил, что Киев атаковал СИЗО в Еленовке после того, как военные ВСУ, которые там содержались, начали давать показания. Как пояснил глава ДНР, пленные называли имена чиновников, призывающих совершать преступления по отношению к гражданским лицам. После появления в Сети этих признаний, киевский режим нанёс удар по СИЗО, заключил Пушилин.

В результате ЧП в Еленовке погибли более 50 человек, ещё 70 получили различные ранения.