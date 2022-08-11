Хазин предложил "рубануть всех", не дожидаясь новых санкций Запада

Экономист и политический эксперт Михаил Хазин предложил "рубануть всех", не дожидаясь новых антироссийских санкций от Запада.

"Давайте уже доводить до логического завершения", — цитирует аналитика телеканал "Царьград".

Коллективный Запад ещё рассчитывает на кризис в РФ посредством санкций, отметил экономический эксперт телеканала Юрий Пронько. Но действовать США и Европейский Союз будут уже не посредством глобальных запретов, а менее серьёзными шагами. Однако седьмой, восьмой, девятый и последующие пакеты всё равно готовить будут.

Президент России Владимир Путин ранее иронично предлагал Западу выложить сразу все санкции, что у них есть.

"Они ещё не придумали", — предположил Хазин и подчеркнул, что в ЕС на фоне отсутствия энергоносителей "упала креативность".

Он также спрогнозировал суть будущих ограничений.

"Всем, у кого есть паспорт России, могут запретить находиться на территории Евросоюза. А ещё могут запретить пользоваться всеми европейскими и американскими сайтами. Давайте уже доводить до логического завершения…" — подытожил обозреватель.

Пронько констатировал, что Хазин предложил "рубануть всех", опережая инициативу самого Запада.