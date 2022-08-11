Рожин: о прорыве фронта в районе Песок пока речи не идёт

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о текущей ситуации в Песках.

По его словам, северо-западная часть Песок, по которой проходит линия фронта, пока остаётся под контролем ВСУ. В то же время союзные силы проводят проверки и разминирование в той части населённого пункта, которая уже контролируется ими.

Рожин отметил, что ситуация в Песках осложнилась для ВС РФ тем, что Киев направляет сюда резервы со стороны населённых пунктов Красноармейск и Селидово.

"Противник рассчитывает продолжать держать там оборону в случае полной потери Песок. Он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях. В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника", — сказал Рожин в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что следующими целями для российской армии после освобождения Песок будут населённые пункты Первомайский и Водяное.