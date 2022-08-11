Военный эксперт Борис Рожин рассказал о текущей ситуации в Песках.
По его словам, северо-западная часть Песок, по которой проходит линия фронта, пока остаётся под контролем ВСУ. В то же время союзные силы проводят проверки и разминирование в той части населённого пункта, которая уже контролируется ими.
Рожин отметил, что ситуация в Песках осложнилась для ВС РФ тем, что Киев направляет сюда резервы со стороны населённых пунктов Красноармейск и Селидово.
"Противник рассчитывает продолжать держать там оборону в случае полной потери Песок. Он готовится к тому, что линия фронта изменится и придется обороняться на новых позициях. В целом о прорыве фронта пока речи не идет. Речь идет только об оттеснении противника", — сказал Рожин в разговоре с "Украиной.ру".
Эксперт добавил, что следующими целями для российской армии после освобождения Песок будут населённые пункты Первомайский и Водяное.
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