Сладков требует прекратить передавать в Москву “лживые доклады”

Соцсети и СМИ стали инструментом, при помощи которого достигались или препятствовались цели СВО.

Важной стала и работа военкоров. С ними лично встречался Владимир Путин и те рассказали президенту о проблемах на передовой.

Как пишет Семен Пегов, всё началось с этой встречи, но продолжилось "репрессиями” против журналистов, работающих на фронте. Вскоре кто-то "сфабриковал ложную историю” о военном корреспонденте Александре Сладкове, который якобы был виновником ДТП, а затем "вкинули историю о винтовке известного конструктора на украинском чёрном рынке оружия".

"Не возникает ли у вас ощущения, что внутри государства есть люди, которые действительно хотят заткнуть рот этим патриотам, искренним и часто рискованным патриотам — перекрыть поток пусть болезненной, но правдивой информации для лиц, принимающих решения. В том числе и президенту”, — написал тогда Пегов в Telegram-канале.

Сладков продолжил эту тему и проанализировал, почему "есть провалы".

"Причина в сфабрикованных результатах и ложных отчетах”, — уверен военкор.

По его словам, "преднамеренная ложь — самое страшное преступление из всех”. Журналист требует покончить с ложью "себе и начальству” и бороться с неправдой, включая "уголовную ответственность”.