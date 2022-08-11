Соцсети и СМИ стали инструментом, при помощи которого достигались или препятствовались цели СВО.
Важной стала и работа военкоров. С ними лично встречался Владимир Путин и те рассказали президенту о проблемах на передовой.
Как пишет Семен Пегов, всё началось с этой встречи, но продолжилось "репрессиями” против журналистов, работающих на фронте. Вскоре кто-то "сфабриковал ложную историю” о военном корреспонденте Александре Сладкове, который якобы был виновником ДТП, а затем "вкинули историю о винтовке известного конструктора на украинском чёрном рынке оружия".
"Не возникает ли у вас ощущения, что внутри государства есть люди, которые действительно хотят заткнуть рот этим патриотам, искренним и часто рискованным патриотам — перекрыть поток пусть болезненной, но правдивой информации для лиц, принимающих решения. В том числе и президенту”, — написал тогда Пегов в Telegram-канале.
Сладков продолжил эту тему и проанализировал, почему "есть провалы".
"Причина в сфабрикованных результатах и ложных отчетах”, — уверен военкор.
По его словам, "преднамеренная ложь — самое страшное преступление из всех”. Журналист требует покончить с ложью "себе и начальству” и бороться с неправдой, включая "уголовную ответственность”.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.