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"Отважные" нанесли удары по позициям ВСУ, после чего произошла детонация

Силовые структуры

Артиллерист из группировки "Отважные" нанесли удары по позициям ВСУ, после чего произошла детонация.

Специальная военная операция (СВО) по денацификации и демилитаризации на Украине продолжается. В Сети появились кадры с дрона, на которых видна работа артиллерии. Точным ударом военные уничтожили опорник украинских боевиков, пишет «Русская Весна». На видео хорошо видно, как после удара по опорнику боеприпасы противника взорвались. 

Военные корреспонденты также сообщают, что мотострелки "Отважных" не забывают про тренировки даже на передовой. Сейчас они делают главный акцент на огневую подготовку.

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Детонации боекомплекта на позициях ВСУ
Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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