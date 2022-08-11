Рожин: Украина может ударить по Крымскому мосту ракетой из Запорожской области

Угрозы киевского режима ударить по Крымскому мосту это не пустые слова. Попытка проработки такого удара действительно может вестись, причём заявления украинской стороны здесь всего лишь "дымовая завеса". Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

Ранее он описал в своём Telegram-канале возможную версию удара по мосту со стороны моря.

В новом посте аналитик отметил, что удар, если он будет, будет планироваться НАТО под прикрытием Украины.

Например, один из сценариев, который можно ожидать, — попытки ракетных пусков из Запорожской области, считает эксперт.

Также нельзя исключать и описанный ранее вариант использования гражданского судна в качестве платформы для ракетных пусков из восточной части Чёрного моря, добавил Рожин.

Что касается диверсии, то она, по его мнению, в данном случае менее вероятна, поскольку самодельное взрывное устройство вряд ли может нанести существенный ущерб конструкции моста, так же как и малоразмерные беспилотники.

"Другой вопрос, что с нашей стороны эти риски понимают, поэтому меры противодействия предпринимаются", — заключил автор канала.