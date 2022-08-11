Военный корреспондент Александр Сафиулин показал дом, где когда-то располагался штаб украинских националистов "Правого сектора"*.
Внутри помещения организованы места для сна — несколько двухъярусных кроватей, сбитые из досок. Также украинское формирование нацистов бросили там разные вещи — от одежды до различных рисунков.
"Посмотрите на красно-чёрную надпись — "каратели". Догадаться, кто здесь находился, несложно. Это был "Правый сектор"*, — сообщил военкор "Известий".
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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