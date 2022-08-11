Рогов: авария на Запорожской АЭС может убить всё живое в радиусе 130 км

Если украинские снаряды попадут в определённые зоны Запорожской АЭС, то это может вызвать опасные последствия для любого организма в радиусе 130 километров.

Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в случае попадания в ЗАЭС украинских ракет РСЗО или снарядов по месту хранения отработанных тепловыделяющих элементов, могут быть весьма плачевные последствия.

"Боевые элементы снарядов упали всего лишь в нескольких десятках, часть из них даже в десятке метров от площадки хранения твэлов. Если бы они попали на площадку и повредили контейнеры, последствия могли быть самые плачевные для всего живого в радиусе 130 километров", — в эфире телеканала "Соловьев Live" сказал советник военно-гражданской администрации.

Напомним, 11 августа российская система ПВО отразила несколько попыток украинских националистов атаковать территорию АЭС.