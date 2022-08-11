ВС РФ и силы народных респулик продолжают уничтожать военные объекты противника на территории Украины в рамках специальной военной операции.
Очередные серии взрывов зафиксированы в западной части страны. По данным издания "Русская весна", поражены военные объекты в Тернопольской области. Во многих регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.
Сообщается также, что на подконтрольной союзным войскам территории Херсонской области неспокойно: в районе Новой Каховки работает система противовоздушной обороны.
Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.