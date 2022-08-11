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Силовые структуры

ВС РФ и силы народных респулик продолжают уничтожать военные объекты противника на территории Украины в рамках специальной военной операции.

Очередные серии взрывов зафиксированы в западной части страны. По данным издания "Русская весна", поражены военные объекты в Тернопольской области. Во многих регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Сообщается также, что на подконтрольной союзным войскам территории Херсонской области неспокойно: в районе Новой Каховки работает система противовоздушной обороны.

Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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