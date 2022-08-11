На Западной Украине гремят взрывы, в Херсонской области ПВО отражает атаку ВСУ

ВС РФ и силы народных респулик продолжают уничтожать военные объекты противника на территории Украины в рамках специальной военной операции.

Очередные серии взрывов зафиксированы в западной части страны. По данным издания "Русская весна", поражены военные объекты в Тернопольской области. Во многих регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Сообщается также, что на подконтрольной союзным войскам территории Херсонской области неспокойно: в районе Новой Каховки работает система противовоздушной обороны.

Ранее также сообщалось о взрывах в Запорожье, Николаеве и Днепропетровске.