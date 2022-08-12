Херсонская ВГА: жители региона выходят из "сумрака украинской пропаганды"

Жители Херсонской области начали выходить из "сумрака украинской пропаганды", заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. По её словам, пока власти Херсонщины налаживают выплаты пенсий и соцпособий, Киев продолжает сыпать угрозами.

Губарева подчеркнула, что ВСУ продолжает обстреливать регион, что наглядно показывает, кто действительно хочет помочь людям.

"Пока мы в полном объёме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилёты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?", — рассказала политик РИА Новости.

Губарева уточнила, что в регионе люди добровольно переходят на сторону действующей администрации и выражают поддержку в адрес России.

"Можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно", — резюмировала замглавы ВГА.