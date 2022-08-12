Жители Херсонской области начали выходить из "сумрака украинской пропаганды", заявила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева. По её словам, пока власти Херсонщины налаживают выплаты пенсий и соцпособий, Киев продолжает сыпать угрозами.
Губарева подчеркнула, что ВСУ продолжает обстреливать регион, что наглядно показывает, кто действительно хочет помочь людям.
"Пока мы в полном объёме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилёты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник?", — рассказала политик РИА Новости.
Губарева уточнила, что в регионе люди добровольно переходят на сторону действующей администрации и выражают поддержку в адрес России.
"Можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно", — резюмировала замглавы ВГА.
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