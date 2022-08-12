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Леонков: атаки Запорожской АЭС вызовут ядерный ответ по Вашингтону и Лондону

Силовые структуры

Если украинским националистам под руководством иностранных инструкторов удастся повредить Запорожскую АЭС, ответить за это придётся США и Великобритании.

Леонков: атаки Запорожской АЭС вызовут ядерный ответ по Вашингтону и Лондону

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что боевики ВСУ обстреливают атомную станцию, находящуюся под контролем Вооружённых сил РФ, американскими ракетами, используя данные британской разведки. Также не является секретом, что боевыми расчётами ракетных систем командуют наёмники из США.

Ранее специалисты предупреждали: повреждение ключевых объектов ЗАЭС вызовет заражение территории в радиусе тысячи километров. Это означает, что под угрозой находится и территория Крымского полуострова.

"Такое заражение можно расценивать как ядерную атаку на территорию РФ", — считает Леонков.

Действующая ядерная доктрина Российской Федерации позволяет симметрично отвечать на подобные угрозы, отметил эксперт.

"Вашингтону и Лондону стоит сильно постараться, чтоб ЗАЭС не пострадала, а то у них будет 15 минут и пять минут", — предупредил аналитик.

Он уточнил, что имеет в виду подлётное время межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард" с гиперзвуковым управляемым боевым блоком.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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