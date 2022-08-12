Корнилов: в заявлении Зеленского о высылке русских нет ничего удивительного

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан Российской Федерации из стран Запада отражает дух нынешнего киевского режима.

Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.

Он привёл в пример постоянные призывы, раздающиеся с контролируемых киевской властью русофобских телеканалов, по сравнению с которыми лидер государства "ещё мягко выражается".

"Тут и призыв Янины Соколовой убивать всех русских, призыв Мосейчук, ведущей "1+1", которая говорит о том, что нужно резать русских на курортах, и Сергей Лещенко, который говорит, что ему нравится любоваться трупами русских. А тут — вот, высылать куда-то", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.

Ранее Зеленский заявил, что им теперь необходимо более мощное оружие.