Заявление украинского президента Владимира Зеленского о необходимости высылки всех граждан Российской Федерации из стран Запада отражает дух нынешнего киевского режима.
Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов.
Он привёл в пример постоянные призывы, раздающиеся с контролируемых киевской властью русофобских телеканалов, по сравнению с которыми лидер государства "ещё мягко выражается".
"Тут и призыв Янины Соколовой убивать всех русских, призыв Мосейчук, ведущей "1+1", которая говорит о том, что нужно резать русских на курортах, и Сергей Лещенко, который говорит, что ему нравится любоваться трупами русских. А тут — вот, высылать куда-то", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал аналитик.
Ранее Зеленский заявил, что им теперь необходимо более мощное оружие.
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