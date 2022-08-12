Рогов: в Запорожской области тероборона вступает в бои с заградотрядами ВСУ

Мобилизованные украинцы не хотят отправляться на передовую. В подконтрольной Киеву части Запорожской области они вступают в перестрелки с заградотрядами ВСУ.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, жители Запорожья отказываются брать в руки оружия, чтобы стрелять в земляков. Те подразделения территориальной обороны ВСУ, которые уже оказались на передовой, всячески избегают столкновений с союзными силами ВС РФ и ополчением ЛДНР.

"Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского", — отметил Рогов в интервью РИА "Новости".

Киевский режим сожалеет, что раздал мирным жителям региона оружия, так как в ближайшее время они развернут его в другую сторону, добавил военный чиновник. Заградотряды националистов пытаются разоружить мобилизованных граждан, что уже привело к нескольким боестолкновениям.

Раннее военные эксперты сообщили, что оборона авдеевского укрепрайона ВСУ, на которую украинские власти возлагали большие надежды, трещит по швам.