Вооружённые силы Российской Федерации получили новую партию боевых танков Т-90М "Прорыв", которые выпускает компания "Уралвагонзавод".
"Танк не только гораздо более живуч, но и обладает гораздо лучшей осведомленностью о ситуации, особенно благодаря своим сетецентрическим боевым возможностям и множеству современных тепловизионных прицелов, в то время как его новое основное орудие позволяет использовать множество новых видов снарядов", — пишет Military Watch Magazine.
Отмечается, что танк впервые поступил на вооружение российской армии в апреле 2020 года.
Танк Т-90М "Прорыв" оснащён новой пушкой 2А46М-5 и системой управления огнем Kalina.
Кроме того, использование системы активной защиты Afghanit и реактивной Relikt, а также дополнительной брони, изолирующей боеприпасы от остальной части танка, делает машину гораздо менее подверженными взрыву.
По мнению экспертов, Танк Т-90М "Прорыв" обеспечивают РФ равенство с самой боеспособной бронированной техникой НАТО.
Ранее сообщалось, что закончены госиспытания модернизированной самоходной противотанковой 125-мм пушки 2С25.
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